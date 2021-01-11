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Украинец Ваншельбойм выиграл турнир ITF в Тунисе
Второй профессиональный титул для Эрика
Ваншельбойм в финале турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $15,000 в Монастире (Тунис) в волевом стиле обыграл третьего сеяного Скандера Мансури (3:6, 6:4, 6:3).
Эрик после неудачи в первом сете во второй партии уступал 1:3, но смог переломить ход матча.
Примечательно, что Ваншельбойм каждый из пяти матчей на победном турнире завершал в трех сетах.
Титул в Тунисе стал для Эрика Ваншельбойма вторым профессиональным в карьере. В 2019 году украинец в 17-летнем возрасте стал чемпионом 15-тысячника в Китае.
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