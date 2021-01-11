Цуренко прорвалась в полуфинал квалификации Australian Open

Леся Цуренко в первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии неожиданно столкнулась с проблемами в матче с 362-й ракеткой мира Иваной Попович. Киевлянка провалила первый сет, но смогла перевернуть ход матча в свою пользу – 2:6, 6:2, 6:2.

Цуренко на пути к победе сделала 6 брейков и проиграла 4 гейма на своей подаче. Также на счету Леси 2 эйса и 11 двойных ошибок.

Следующей соперницей украинки в квалификации Australian Open станет №176 рейтинга АТР Лесли Керкхове.

Леся Цуренко пытается в 11-й раз подряд попасть в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. В прошлом году украинка в первом раунде в трех сетах проиграла первой ракетке мира Эшли Барти.