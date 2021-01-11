Снигур провалилась на старте квалификации Australian Open

Дарья Снигур со второй попытки не смогла открыть счет своим победам на взрослых турнирах Большого шлема.

В первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии 221-я ракетка мира из Киева в двух сетах проиграла 12-й сеяной Кэти Макналли (4:6, 1:6).

Снигур отдала 5 геймов на своей подаче, а на приеме ответила американке только двумя брейками.