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Снигур провалилась на старте квалификации Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Очень жаль

Снигур провалилась на старте квалификации Australian Open
Новина українською

Дарья Снигур со второй попытки не смогла открыть счет своим победам на взрослых турнирах Большого шлема.

В первом раунде квалификации Открытого чемпионата Австралии 221-я ракетка мира из Киева в двух сетах проиграла 12-й сеяной Кэти Макналли (4:6, 1:6).

Снигур отдала 5 геймов на своей подаче, а на приеме ответила американке только двумя брейками.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Леся Цуренко пробилась в полуфинал квалификации Australian Open.

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В статье: Australian Open Дарья Снигур
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