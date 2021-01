Марта Костюк в невероятном триллере прорвалась в полуфинал в Абу-Даби

Путевку в полуфинал Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open Марта Костюк оспаривала в матче с 66-й ракеткой мира Сарой Саррибес-Тормо, которой три года назад проиграла в финале квалификации Уимблдона.

Первый сет стал для Костюк сущим кошмаром – Марта совершила почти два десятка невынужденных ошибок, проиграла три гейма на своей подаче, а на приеме взяла лишь 4 мяча из 14. Неудивительно, что по такой игре Соррибес-Тормо понадобилось лишь 24 минуты, чтобы со счетом 6:0 разгромить 18-летнюю украинку.

Quick opening set from the Spaniard ????????@sara_sorribes takes the first set 6-0 in 24 minutes.#AbuDhabiWTA pic.twitter.com/ifBWbjo47K — wta (@WTA) January 11, 2021

Сценарий матча резко изменился после того, как на старте второго сета Соррибес-Тормо сделала очередной брейк. Костюк, наконец, успокоилась и начала методично разбирать крайне неудобный стиль испанки. Результатом преображения Марты стали шесть выигранных геймов подряд.

Решающий сет начался с затяжного обмена брейками – Костюк трижды брала подачу Соррибес-Тормо, но мгновенно упускала свое преимущество. При счете 3:4 Марта на приеме отыграла скрытый матч-бол, затем в затяжной борьбе организовала очередной брейк и на удивление легко подала на выход в полуфинал.

Следующей соперницей Марты Костюк в Абу-Даби может стать Элина Свитолина, если первая ракетка Украины в сегодняшнем матче обыграет Веронику Кудерметову.

Абу-Даби. WTA 500 с призовым фондом $565,530. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) – Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 0:6, 6:1, 6:4