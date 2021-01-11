Костюк дебютирует в топ-80 рейтинга WTA

Несколько минут назад Марта Костюк в волевом стиле ( 0:6, 6:1, 6:4 ) обыграла Сару Соррибес-Тормо и вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби.

Этот результат гарантировал Костюк как минимум 185 рейтинговых очков, а это значит, что в обновленной версии рейтинга WTA Марта впервые в карьере попадет в топ-80.

Если Костюк не остановится на достигнутом и дойдет в Абу-Даби до финала, то станет как минимум 67-й ракеткой мира. Первый в карьере титул WTA сделает Марту 57-й ракеткой мира.

Стоит отметить, что в своей возрастной категории Марта Костюк в рейтинге WTA уступает только американской сенсации Коко Гауфф, которая в настоящее время является 47-й ракеткой мира.