  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк дебютирует в топ-80 рейтинга WTA
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк дебютирует в топ-80 рейтинга WTA

Теннис
(1 голосов)

Поздравления украинке

Костюк дебютирует в топ-80 рейтинга WTA
Новина українською

Несколько минут назад Марта Костюк в волевом стиле (0:6, 6:1, 6:4) обыграла Сару Соррибес-Тормо и вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Абу-Даби.

Этот результат гарантировал Костюк как минимум 185 рейтинговых очков, а это значит, что в обновленной версии рейтинга WTA Марта впервые в карьере попадет в топ-80.

Если Костюк не остановится на достигнутом и дойдет в Абу-Даби до финала, то станет как минимум 67-й ракеткой мира. Первый в карьере титул WTA сделает Марту 57-й ракеткой мира.

Стоит отметить, что в своей возрастной категории Марта Костюк в рейтинге WTA уступает только американской сенсации Коко Гауфф, которая в настоящее время является 47-й ракеткой мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: рейтинг WTA Марта Костюк
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...