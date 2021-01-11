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Костюк пробивается в крупнейший полуфинал в карьере: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Обзор драматичной победы украинки

Костюк пробивается в крупнейший полуфинал в карьере: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Новина українською

Марта Костюк в четвертьфинале турнира WTA 500 в Абу-Даби в трех сетах (0:6, 6:1, 6:4) обыграла Сару Соррибес-Тормо и впервые дошла до полуфинала на соревнованиях такого уровня.

Победа над испанкой гарантировала Костюк дебют в топ-80 рейтинга WTA.

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В статье: Марта Костюк Сара Сорибес-Тормо
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