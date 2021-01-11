Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк пробивается в крупнейший полуфинал в карьере: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Обзор драматичной победы украинки
Марта Костюк в четвертьфинале турнира WTA 500 в Абу-Даби в трех сетах (0:6, 6:1, 6:4) обыграла Сару Соррибес-Тормо и впервые дошла до полуфинала на соревнованиях такого уровня.
Победа над испанкой гарантировала Костюк дебют в топ-80 рейтинга WTA.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Невероятная Джорджина веселится на пляже в ОАЭ пока Роналду забивает за Юве. ФОТО
- Луческу переживает за качество газона НСК Олимпийский
- Покупатель на Ковальца, интерес Динамо к Тейшейре, осечка Интера. Главные новости за 10 января
- Ястремская провалила допинг-тест. Что об этом нужно знать?
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
- Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...