Свитолина проиграла россиянке и покинула турнир в Абу-Даби

Свитолина в 1/4 финала Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open пыталась взять реванш у россиянки Вероники Кудерметовой за поражение на Кубке Кремля в октябре 2019 года. Элина проводила третий матч подряд против теннисистки из России.

Судьба первого сета была решена в 11-м гейме, когда Свитолина заработала первые брейк-поинты в матче и сразу же взяла подачу сопернице. Украинке оставалось защитить свой гейм, с чем она успешно справилась.

На старте второго сета Свитолина повела с брейком, однако развить преимущество Элине не удалось. Кудерметова заиграла гораздо агрессивней и быстро перехватила инициативу. До конца партии россиянка сделала два брейка и не допустила серьезной борьбы на своей подаче.

В решающем сете Свитолина отыгралась со счета 2:4 и была в одном мяче от двойного матч-бола, но Кудерметова блестяще вышла из сложной ситуации. В концовке сета теннисистки еще раз обменялись брейками, причем Свитолина не позволила россиянке подать на матч. Казалось, психологическое преимущество теперь на стороне Элины, но на тайбрейке она не смогла на равных противостоять активному атакующему теннису Кудерметовой.

Элина Свитолина в Абу-Даби заработала почти 13 тысяч долларов призовых и 120 очков в рейтинг WTA, а с Вероникой Кудерметовой теперь предстоит иметь дело с Мартой Костюк. Матч 1/2 финала состоится во вторник, 12 января.

Абу-Даби. WTA 500 с призовым фондом $565,530. 1/4 финала

Вероника Кудерметова (Россия) – Элина Свитолина (Украина, 2) – 5:7, 6:3, 7:6