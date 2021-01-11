Обидное поражение Свитолиной в 1/4 финала в Абу-Даби. ВИДЕО

Элина Свитолина в четвертьфинале турнира WTA 500 в трех сетах (5:7, 6:3, 6:7) проиграла Веронике Кудерметовой и не смогла выйти навстречу Марте Костюк.

Свитолина в матче с россиянкой сделала 35 невынужденных ошибок и более чем в два раза проиграла соперницей по количеству виннерсов (19 против 50).