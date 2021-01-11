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Обидное поражение Свитолиной в 1/4 финала в Абу-Даби. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

Первая неудача Элины в 2021 году

Обидное поражение Свитолиной в 1/4 финала в Абу-Даби. ВИДЕО
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Элина Свитолина в четвертьфинале турнира WTA 500 в трех сетах (5:7, 6:3, 6:7) проиграла Веронике Кудерметовой и не смогла выйти навстречу Марте Костюк.

Свитолина в матче с россиянкой сделала 35 невынужденных ошибок и более чем в два раза проиграла соперницей по количеству виннерсов (19 против 50).

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В статье: Элина Свитолина Вероника Кудерметова
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