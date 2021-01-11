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Соперница Свитолиной прокомментировала победу над украинкой

Теннис
(1 голосов)

Она отметила хорошую игру Элины

Соперница Свитолиной прокомментировала победу над украинкой
Новина українською

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в четвертьфинале турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

"Это был по-настоящему тяжёлый матч. Думаю, мы обе сыграли очень хорошо. Я пыталась оставаться сфокусированной до самого конца. В первом сете играла неплохо, но у меня было не так много шансов, а Элина играла невероятно. Сегодня она хорошо подавала. Я пыталась бороться и сделать всё для победы.

Пыталась играть агрессивно. Если хочешь победить, надо атаковать, выходить к сетке, завершать розыгрыши, потому что она потрясающе перемещается. Нужно атаковать, чтобы заработать очки", — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.

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В статье: Элина Свитолина Вероника Кудерметова
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