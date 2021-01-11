Соперница Свитолиной прокомментировала победу над украинкой

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в четвертьфинале турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

"Это был по-настоящему тяжёлый матч. Думаю, мы обе сыграли очень хорошо. Я пыталась оставаться сфокусированной до самого конца. В первом сете играла неплохо, но у меня было не так много шансов, а Элина играла невероятно. Сегодня она хорошо подавала. Я пыталась бороться и сделать всё для победы.

Пыталась играть агрессивно. Если хочешь победить, надо атаковать, выходить к сетке, завершать розыгрыши, потому что она потрясающе перемещается. Нужно атаковать, чтобы заработать очки", — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.