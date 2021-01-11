Бушар сменила Nike на New Balance

Канадская теннисистка Эжени Бушар, ранее сотрудничавшая с компанией Nike, сменила экипировщика. В 2021 году спортсменка будет работать с New Balance.

Эжени предстала в наряде от нового спонсора в квалификации Открытого чемпионата Австралии. Фото доступно в «твиттере» Open Court. Бушар — бывшая пятая ракетка мира.

В 2014 году теннисистка дошла до финала Уимблдона, где уступила чешке Петре Квитовой со счётом 3:6, 0:6. В 2014 году канадка выходила в полуфиналы Australian Open и Открытого чемпионата Франции. В 2015-м Эжени стала победительницей турнира в Нюрнберге.