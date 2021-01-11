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Марта Костюк: Я знала, чего ожидать от оппонентки

Теннис
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Украинка вспомнила Уимблдон-2018

Марта Костюк: Я знала, чего ожидать от оппонентки
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк вспомнила свою первую встречу с Сарой Соррибес Тормо, после победы над испанкой.

"Это было как раз на мой день рождения на Уимблдоне 2018 года. В какой-то мере я знала, чего ожидать от нее. Но все же с тех пор она очень сильно прибавила".

Напомним, соперницей Костюк в полуфинале станет Вероника Кудерметова, которая обыграла Элину Свитолину.

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В статье: Марта Костюк
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