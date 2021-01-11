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Надаль: Когда копятся травмы, это становится психологической проблемой и оседает в голове
Рафа рассказал о своих травмах
Испанский теннисит Рафаэль Надаль рассказал, как ему удаётся справляться с травмами.
"У меня было много травм на протяжении карьеры, но мы всегда находили способ справиться с ними. С некоторыми травмами было труднее, с другими — легче, но решение всегда находилось.
При этом находилось не только медицинское решение, но и решение для возвращения в теннис. Когда накапливаются травмы, это не просто сиюминутная проблема. Это становится психологической проблемой, которая оседает в голове. Но несмотря на это, ты должен вернуться. Знаю, что, когда получаю травму, всё, что я могу сделать, — это принять это и встать на путь спокойствия, терпения и ежедневной работы, чтобы как можно быстрее достичь цели — выздоровления. Самое главное — это полное выздоровление", — приводит слова Надаля We love tennis.
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