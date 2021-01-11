Надаль: Когда копятся травмы, это становится психологической проблемой и оседает в голове

Испанский теннисит Рафаэль Надаль рассказал, как ему удаётся справляться с травмами.

"У меня было много травм на протяжении карьеры, но мы всегда находили способ справиться с ними. С некоторыми травмами было труднее, с другими — легче, но решение всегда находилось.

При этом находилось не только медицинское решение, но и решение для возвращения в теннис. Когда накапливаются травмы, это не просто сиюминутная проблема. Это становится психологической проблемой, которая оседает в голове. Но несмотря на это, ты должен вернуться. Знаю, что, когда получаю травму, всё, что я могу сделать, — это принять это и встать на путь спокойствия, терпения и ежедневной работы, чтобы как можно быстрее достичь цели — выздоровления. Самое главное — это полное выздоровление", — приводит слова Надаля We love tennis.