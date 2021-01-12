Australian Open. Завацкая уступает в полуфинале квалификации

Катарина Завацкая в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Австралии в трех сетах проиграла Анките Райна (2:6, 6:2, 3:6) и не смогла обновить личный рекорд на австралийском Шлеме.

В решающем сете Завацкая была близка к тому, чтобы отыграться со счета 1:4, но после обратного брейка провалила защиту своей подачи. Катарина продолжила активно бороться, однако Райна в 9-м гейме отыграла три брейк-поинта и завершила матч в свою пользу.

Завацкая пыталась с третьей попытки выйти в основную сетку Australian Open. За два предыдущих приезда на турнир украинка в квалификации выиграла только один матч.