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Australian Open. Завацкая уступает в полуфинале квалификации

Теннис
(1 голосов)

Обидное поражение

Australian Open. Завацкая уступает в полуфинале квалификации
Новина українською

Катарина Завацкая в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Австралии в трех сетах проиграла Анките Райна (2:6, 6:2, 3:6) и не смогла обновить личный рекорд на австралийском Шлеме.

В решающем сете Завацкая была близка к тому, чтобы отыграться со счета 1:4, но после обратного брейка провалила защиту своей подачи. Катарина продолжила активно бороться, однако Райна в 9-м гейме отыграла три брейк-поинта и завершила матч в свою пользу.

Завацкая пыталась с третьей попытки выйти в основную сетку Australian Open. За два предыдущих приезда на турнир украинка в квалификации выиграла только один матч.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марта Костюк в невероятном триллере прорвалась в полуфинал в Абу-Даби.

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В статье: Australian Open Катарина Завацкая
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