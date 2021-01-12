Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Australian Open. Завацкая уступает в полуфинале квалификации
Обидное поражение
Катарина Завацкая в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Австралии в трех сетах проиграла Анките Райна (2:6, 6:2, 3:6) и не смогла обновить личный рекорд на австралийском Шлеме.
В решающем сете Завацкая была близка к тому, чтобы отыграться со счета 1:4, но после обратного брейка провалила защиту своей подачи. Катарина продолжила активно бороться, однако Райна в 9-м гейме отыграла три брейк-поинта и завершила матч в свою пользу.
Завацкая пыталась с третьей попытки выйти в основную сетку Australian Open. За два предыдущих приезда на турнир украинка в квалификации выиграла только один матч.
Ранее UA-Футбол
Популярное сейчас
- Нападающий, от которого отказался Максимов, уйдет к Лавриненко
- Филиппов: Ситуация для меня тяжелая. Новый тренер Сент-Трюйдена не видит меня в составе
- Милевский, Кополовец и десять потенциальных новичков вышли из отпуска в составе Миная
- Ястремская провалила допинг-тест. Что об этом нужно знать?
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО