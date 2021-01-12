Белоруска Соболенко – первая финалистка турнира в Абу-Даби

Арина Соболенко в полуфинале турнира WTA 500 в Абу-Даби с призовым фондом $565,530 за 1 час и 3 минуты легко обыграла Марию Саккари (6:3, 6:2).

Соболенко на пути к победе сделала четыре брейка при одном неудачном гейме на своей подаче. Также в активе белоруски 8 эйсов и 83% выигранных мячей с первой подачи.

Соболенко после выхода в финал в Абу-Даби обновила личный рекорд, продлив свою победную серию до 14 матчей. В концовке прошлого сезона 10-я ракетка мира взяла титулы в Остраве и Линце.

Соперница Арины Соболенко по финалу на Abu Dhabi WTA Women's Tennis Open определится в матче между украинкой Мартой Костюк и Вероникой Кудерметовой, которая накануне в трех сетах обыграла Элину Свитолину.