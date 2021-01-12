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Стаховский и Цуренко вышли в финал квалификации Australian Open

Теннис
(4 голосов)

Двойной успех украинцев

Стаховский и Цуренко вышли в финал квалификации Australian Open
Новина українською

Сергей Стаховский в полуфинале квалификации в двух сетах за 1 час и 46 минут справился с австралийцем Джейсоном Кублером (6:7, 4:6). Показательно, что киевлянин вытащил первый сет со счета 1:5.

От попадания в основную сетку первого в сезоне турнира Большого шлема Стаховского отделяет победа над №794 рейтинга АТР Дэйном Суини. Матч состоится в среду, 13 января.

У Леси Цуренко в полуфинале квалификации не возникло больших проблем – украинка за 67 минут разобралась с Лесли Керкхове (6:3, 6:2). Цуренко сделала четыре брейка и однажды упустила свою подачу.

Соперницей Леси по финалу квалификации станет россиянка Людмила Самсонова (№127 рейтинга WTA) или Робин Андерсон (№201) из ЮАР.

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В статье: Australian Open Леся Цуренко Сергей Стаховский
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