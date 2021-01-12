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Костюк – Кудерметова: лучшие моменты матча. ВИДЕО

Теннис
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Обзор драматичного поединка

Костюк – Кудерметова: лучшие моменты матча. ВИДЕО
Новина українською

Марта Костюк в полуфинале турнира WTA 500 в Абу-Даби проиграла Веронике Кудерметовой (6:7, 4:6). Теннисистки провели на корте 1 час и 45 минут.

В первом сете Костюк на тайбрейке не реализовала сет-бол. Во второй партии украинка отыгралась со счета 2:5, но с пятого матч-бола все же признала поражение.

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В статье: Марта Костюк Вероника Кудерметова
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