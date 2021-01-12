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Иснер впервые за 8 лет не сыграет на Australian Open
Он пропустит Шлем во второй раз с 2010 года
Джон Иснер, экс-восьмая ракетка мира из США, по персональным причинам отказался от поездки в Мельбурн на Australian Open.
"Не хотел так долго находиться вдали от своей семьи, поэтому решил остаться дома.
Я по-прежнему предан теннису и с нетерпением жду шанса как можно чаще играть в этом сезоне", - цитирует Иснера официальный сайт АТР.
Иснер в последний раз не играл на Открытом чемпионате Австралии в 2013 году. В прошлом году американец в третьем раунде не смог доиграть матч против Стэна Вавринки.
Помимо Джона Иснера на Australian Open-2021 среди теннисистов топ-30 не сыграет 5-я ракетка мира Роджер Федерер.
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 8 по 21 февраля.
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