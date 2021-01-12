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Лопатецкая и Орлов вышли во второй раунд турнира в Антальи

Теннис
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Теннисистам пришлось хорошенько потрудиться

Лопатецкая и Орлов вышли во второй раунд турнира в Антальи
Новина українською

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Дарья Лопатецкая с побед стартовали на 15-тысячнике ITF в Турции.

Владислав сумел обыграть обладателя вайлд-кард, у которого еще нет взрослого рейтинга, а Лопатецкая с трудом справилась с 744-й ракеткой мира из Швейцарии.

Анталья. Первый круг

Владислав Орлов (Украина, 4) – Сюлейман Дениз Гюрсой (Турция, WC) – 6:0, 6:0

Дарья Лопатецкая (Украина, 1) – Свенья Охснер (Швейцария) – 7:6(5), 4:6, 6:4

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В статье: Дарья Лопатецкая Владислав Орлов
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