Лопатецкая и Орлов вышли во второй раунд турнира в Антальи

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Дарья Лопатецкая с побед стартовали на 15-тысячнике ITF в Турции.

Владислав сумел обыграть обладателя вайлд-кард, у которого еще нет взрослого рейтинга, а Лопатецкая с трудом справилась с 744-й ракеткой мира из Швейцарии.

Анталья. Первый круг

Владислав Орлов (Украина, 4) – Сюлейман Дениз Гюрсой (Турция, WC) – 6:0, 6:0

Дарья Лопатецкая (Украина, 1) – Свенья Охснер (Швейцария) – 7:6(5), 4:6, 6:4