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Лопатецкая и Орлов вышли во второй раунд турнира в Антальи
Теннисистам пришлось хорошенько потрудиться
Украинские теннисисты Владислав Орлов и Дарья Лопатецкая с побед стартовали на 15-тысячнике ITF в Турции.
Владислав сумел обыграть обладателя вайлд-кард, у которого еще нет взрослого рейтинга, а Лопатецкая с трудом справилась с 744-й ракеткой мира из Швейцарии.
Анталья. Первый круг
Владислав Орлов (Украина, 4) – Сюлейман Дениз Гюрсой (Турция, WC) – 6:0, 6:0
Дарья Лопатецкая (Украина, 1) – Свенья Охснер (Швейцария) – 7:6(5), 4:6, 6:4
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