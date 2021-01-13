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Костюк: Неделя в Абу-Даби была потрясающей

Теннис
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Костюк: Неделя в Абу-Даби была потрясающей
Новина українською

Марта Костюк в Instagram отреагировала на свой прорыв в Абу-Даби. На турнире WTA 500 18-летняя украинка дошла до полуфинала, проиграв в борьбе россиянке Веронике Кудерметовой (6:7, 4:6).

"Великолепная первая неделя сезона здесь, в Абу-Даби, с эмоциями и отличными матчами! Не могла желать лучшего разогрева перед отправлением в Мельбурн на Australian Open", - написала Костюк.

Марта Костюк благодаря первому в карьере полуфиналу на турнире WTA с понедельника в мировом рейтинге поднимется на рекордную в карьере 78-ю позицию.

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В статье: теннис Марта Костюк
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