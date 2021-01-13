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Стаховский впервые с 2016 года попал на Australian Open
Шанс напомнить о себе
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии в волевом стиле разобрался с Дэйном Суини (2:6, 6:3, 6:1).
Стаховский после неудачного первого сета резко повысил качество своего тенниса. До конца матча Сергей сделал четыре брейка и проиграл на первой подаче лишь 3 очка из 26.
Стаховский в 9-й раз сыграет в основе австралийского Шлема. Лучшим результатом украинца в Мельбурне является выход в 3-й раунд в 2011 году.
Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля.
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