Стаховский проведет 60-й матч на турнирах Большого шлема

Сергей Стаховский сегодня в финале квалификации Australian Open в трех сетах прошел Дэйна Суини (2:6, 6:3, 6:1).

Киевлянин в 36-й раз выступит в основе турнира Большого шлема, а следующий матч станет для него 60-м на мэйджорах. Это рекорд среди украинцев.

Стаховский на Шлемах одержал 24 победы при 35 поражениях. Сергей шесть раз доходил до третьего круга, включая Уимблдон 2013 года, когда ему удалось сенсационно выбить из борьбы Роджера Федерера.