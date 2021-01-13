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Стаховский проведет 60-й матч на турнирах Большого шлема

Теннис
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Юбилейная отметка для украинца

Стаховский проведет 60-й матч на турнирах Большого шлема
Новина українською

Сергей Стаховский сегодня в финале квалификации Australian Open в трех сетах прошел Дэйна Суини (2:6, 6:3, 6:1).

Киевлянин в 36-й раз выступит в основе турнира Большого шлема, а следующий матч станет для него 60-м на мэйджорах. Это рекорд среди украинцев.

Стаховский на Шлемах одержал 24 победы при 35 поражениях. Сергей шесть раз доходил до третьего круга, включая Уимблдон 2013 года, когда ему удалось сенсационно выбить из борьбы Роджера Федерера.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Цуренко впервые с 2010 года не сыграет в основе Australian Open.

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В статье: Australian Open Сергей Стаховский
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