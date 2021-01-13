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Теннисистка без пяти пальцев прошла квалификацию на Australian Open

Теннис
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Теннисистка без пяти пальцев прошла квалификацию на Australian Open
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Франческа Джонс в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии разгромила Лу Цзяцзын (6:0, 6:1) и впервые попала в основную сетку турнира Большого шлема.

20-летняя британка строит профессиональную карьеру, несмотря на редкое генетическое заболевание. У Джонс по четыре пальца на руках и левой ноге и три пальца на ноге правой.

Франческа Джонс в актуальном рейтинге WTA занимает 241-е место. На ее счету пять титулов ITF и около 100 тысяч долларов призовых.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Сергей Стаховский впервые с 2016 года попал на Australian Open.

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В статье: Australian Open
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