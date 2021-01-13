Сюжеты года в АТР-туре: Джокович и Надаль в погоне за историей

По материалам официального сайта АТР

Сезон 2021 года в АТР-туре приготовил множество интригующих сюжетных линий. Многие из них связаны с именами Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, которые в стартовавшем году попытаются украсить свои выдающиеся резюме новыми рекордами.

Доминик Тим и Даниил Медведев еще в конце прошлого сезона на Итоговом турнире АТР в Лондоне дали понять Джоковичу и Надалю, что готовы активно сопротивляться гегемонии двух титулованных старожилов тура. Усложнить жизнь грандам также способны Стефанос Циципас и самый прогрессирующий теннисист 2020 года Андрей Рублев.

Ниже пять главных сюжетных линий сезона в мужском теннисе, на которые особенно стоит обратить внимание.

Джокович штурмует рекорды

В конце декабря Новак Джокович стал вторым теннисистом в истории с как минимум тремя сотнями недель в статусе первой ракетки мира, а теперь серб буквально в нескольких шагах от того, чтобы отправить в анналы истории один из самых почетных рекордов в истории АТР-тура.

Джокович на 2180 очков опережает Рафаэля Надаля в борьбе за лидерство в рейтинге АТР – Новаку достаточно продержаться на вершине до 8 марта, чтобы превзойти рекорд Роджера Федерера по количеству недель в ранге первой ракетки мира.

А ведь это не единственный рекорд в рейтинге АТР, за которым Джокович будет охотиться в 2021 году. В прошлом сезоне серб повторил достижение своего кумира Пита Сампраса, в шестой раз уйдя на новогодние каникулы в качестве первой ракетки мира. Теперь Джокович стремится стать единоличным владельцем этого рекорда и продлить свое доминирование в рейтинге до трех лет подряд, чего прежде ему еще не удавалось.

Способен ли Надаль на еще один взрыв?

Рафаэль Надаль в прошлом году в 13-й раз выиграл Ролан Гаррос и стал вторым после Роджера Федерера 20-кратным победителем турниров Большого шлема. Попутно грунтовый король в 12-й раз в карьере завершил сезон в топ-2 мирового рейтинга. Вопрос в том, способен ли испанец в 2021 году вновь стать первой ракеткой мира? История показывает, что он более чем способен.

Надаль и Джокович – единственные теннисисты в истории, которые дважды восстанавливались в статусе №1 в мире по итогам сезона. Надаль закончил первой ракеткой мира 2008 и 2010 года, а затем повторил свое достижение в 2017 и 2019 годах. Также Рафа был лучшим и по итогам 2013 года, а потому в новом сезоне он попытается стать третьим теннисистом в истории после Джоковича и Сампраса с шестью сезонами в ранге лидера мирового рейтинга.

Надежды 20-кратного чемпиона мэйджоров на возвращение на лидирующую позицию будут зависеть от его способности и дальше пополнять свою впечатляющую коллекцию титулов на Шлемах и Мастерсах. Надалю достаточно выиграть один Шлем, чтобы подвинуть Федерера на вторую строку, а вот по количеству побед на турнирах АТР-1000 уроженец Мальорки на один титул отстает от Джоковича.

Сможет ли Тим сделать следующий шаг?

Доминик Тим после драматичной победы на US Open стал первым новым победителем турнира Большого шлема за последние шесть лет. На Итоговом турнире австриец еще раз подтвердил свою готовность выйти на новый уровень, побив в Лондоне и Джоковича, и Надаля. Кажется, 2021 год станет определяющим в карьере Тима.

В настоящее время Тим в рейтинге АТР всего на 725 очков отстает от Надаля. Последним теннисистом не из «Большой четверки» Федерера, Надаля, Джоковича и Маррея в топ-2 мирового рейтинга в июле 2005 года был Ллейтон Хьюитт.

Одним из ключей к достижению этой цели для Тима будет сохранение положительного баланса побед/поражений в матчах с главными конкурентами. С 2019 года Доминик выиграл 9 из 12 матчей против Федерера (3-0), Надаля (3-1) и Джоковича (3-2).

Способен ли Медведев сохранить свой импульс?

Для Даниила Медведева концовка прошлого сезона сложилась по идеальному сценарию – россиянин рисковал завершить 2020 год без единого титула, но сначала выстрелил на Мастерсе в Париже, а затем в блестящем стиле выиграл Итоговый турнир. Медведев ушел в отпуск с 10-матчевой победной серией, причем 7 из 10 побед были добыты над теннисистами из топ-10, включая Джоковича, Надаля и Тима.

Если Даниил сможет перенести свои успехи из помещения на открытые корты, то наряду с Тимом станет серьезным препятствием для Джоковича и Надаля в борьбе за топ-2 рейтинга АТР. Во время грунтового сезона Медведев будет особо опасен, ведь ему в отличие от главных конкурентов по рейтинговой гонке не придется защищать очки на Ролан Гаррос.

Что может помешать Медведеву, так это не самый впечатляющий процент побед против топов. Россиянин имеет негативный баланс против Джоковича (3-4), Надаля (1-3), Федерера (0-3), Тима (2-3) и Зверева (3-5), а заметное преимущество у Даниила только над Циципасом (5-1).

Итоговый турнир меняет пропуску – теперь не Лондон, а Турин

После 12 незабываемых лет на арене O2 в Лондоне Итоговый турнир АТР с 2021 по 2025 года перебазировался в Турин. Теперь все профессиональные теннисисты мира будут стремиться завершить сезон на крупнейшей крытой арене Италии Pala Alpitour, способную вместить почти 19 тысяч болельщиков.

Символично, что ATP Finals переехал в страну, где теннис находится на подъеме. В топ-100 актуальной версии рейтинга АТР стоят восемь итальянцев, включая 10-ю ракетку мира Маттео Берреттини, у которого уже есть опыт выступлений на Итоговом чемпионате.

Нет сомнений, что попадание на домашний Итоговый турнир станет одной из главных целей и для 19-летнего Янника Синнера – самого молодого теннисиста в топ-100 рейтинга АТР. И конечно же не стоит списывать со счетов невероятно харизматичного любимца итальянской публики Фабио Фоньини.