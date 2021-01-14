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Цуренко может попасть на Australian Open в качестве "лаки-лузера"

Теннис
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Шанс для украинки

Цуренко может попасть на Australian Open в качестве "лаки-лузера"
Новина українською

Леся Цуренко накануне в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии в двух сетах проиграла Людмиле Самсоновой (6:7, 2:6).

Тем не менее, киевлянка попала в список теннисисток, которые поедут в Мельбурн на двухнедельный карантин с надеждой на попадание в основную сетку в статусе «лаки-лузеров».

Помимо Цуренко в этом качестве пребывают Исалин Бонавентюре, Маргарита Гаспарян, Михаэла Бузарнеску, Анна-Каролина Шмидлова и Камилла Рахимова.

Одна из этих теннисисток практически гарантированно сыграет в Мельбурне, поскольку Даяна Ястремская из-за положительной допинг-пробы вряд ли сможет выступить на турнире.

Леся Цуренко впервые сыграла на Australian Open в 2010 году. С тех пор она не разу не пропускала первый в сезоне турнир Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 8 по 21 февраля.

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В статье: Australian Open Леся Цуренко
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