Маррей сдал положительный тест на COVID-19

Энди Маррей за несколько дней до вылета в Мельбурн на Открытый чемпионат Австралии сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Tennis Majors.

Маррей подхватил COVID-19 в Национальном теннисном центре в Рохэмптоне, где проходил предсезонную подготовку.

Маррей ушел на самоизоляцию, на данный момент неизвестно, позволят ли ему прилететь в Австралию для отбытия 14-дневного карантина перед стартом Australian Open.

Маррей на Australian Open пять раз доходил до финала и каждый раз проигрывал. В прошлом году двукратный олимпийский чемпион в Мельбурне не выступал.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 8 по 21 февраля.