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Маррей сдал положительный тест на COVID-19
Экс-первая ракетка мира пополнил список жертв вируса
Энди Маррей за несколько дней до вылета в Мельбурн на Открытый чемпионат Австралии сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Tennis Majors.
Маррей подхватил COVID-19 в Национальном теннисном центре в Рохэмптоне, где проходил предсезонную подготовку.
Маррей ушел на самоизоляцию, на данный момент неизвестно, позволят ли ему прилететь в Австралию для отбытия 14-дневного карантина перед стартом Australian Open.
Маррей на Australian Open пять раз доходил до финала и каждый раз проигрывал. В прошлом году двукратный олимпийский чемпион в Мельбурне не выступал.
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 8 по 21 февраля.
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