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Ястремская отправилась на Australian Open, несмотря на временное отстранение
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Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская специальным рейсом сегодня улетела в Мельбурн, где с 8 по 21 февраля пройдет Открытый чемпионат Австралии.
Вместе с украинкой на Австралию взяли курс экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер, Светлана Кузнецова и Сорана Кырстя.
Даяна Ястремская отправилась в Австралию https://t.co/vmE18prkRr pic.twitter.com/51kx9GQtV4— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) January 14, 2021
Как известно, Ястремская с 7 января временно отстранена от соревнований после сдачи положительной допинг-пробы.
Даяна Ястремская планирует начать сезон 1 февраля на турнире WTA 500 в Мельбурне.
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