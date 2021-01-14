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Ястремская отправилась на Australian Open, несмотря на временное отстранение

Теннис
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Ястремская отправилась на Australian Open, несмотря на временное отстранение
Новина українською

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская специальным рейсом сегодня улетела в Мельбурн, где с 8 по 21 февраля пройдет Открытый чемпионат Австралии.

Вместе с украинкой на Австралию взяли курс экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер, Светлана Кузнецова и Сорана Кырстя.

Как известно, Ястремская с 7 января временно отстранена от соревнований после сдачи положительной допинг-пробы.

Даяна Ястремская планирует начать сезон 1 февраля на турнире WTA 500 в Мельбурне.

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В статье: Даяна Ястремская
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