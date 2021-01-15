В ITF отреагировали на поездку Ястремской в Австралию

Международная федерация тенниса 7 января сообщила о временном отстранении Даяны Ястремской на время расследования после положительного допинг-теста на местеролон.

Накануне стало известно, что Ястремская вместе с группой теннисисток вылетела в Австралию. Украинка планирует начать сезон 1-7 февраля на турнире WTA 500, а с 8 февраля в планах Даяны старт на Australian Open.

В ITF отметили, что временное отстранение Ястремской по-прежнему остается в силе, а украинка сохраняет право на подачу апелляции.

"В случае, если она сделает это и эта заявка будет успешной, она будет иметь право немедленно возобновить игру", - сказано в комментарии ITF.