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В ITF отреагировали на поездку Ястремской в Австралию

Теннис
(3 голосов)

Ситуация с украинкой остается неопределенной

В ITF отреагировали на поездку Ястремской в Австралию
Новина українською

Международная федерация тенниса 7 января сообщила о временном отстранении Даяны Ястремской на время расследования после положительного допинг-теста на местеролон.

Накануне стало известно, что Ястремская вместе с группой теннисисток вылетела в Австралию. Украинка планирует начать сезон 1-7 февраля на турнире WTA 500, а с 8 февраля в планах Даяны старт на Australian Open.

В ITF отметили, что временное отстранение Ястремской по-прежнему остается в силе, а украинка сохраняет право на подачу апелляции.

"В случае, если она сделает это и эта заявка будет успешной, она будет иметь право немедленно возобновить игру", - сказано в комментарии ITF.

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В статье: Допинг Даяна Ястремская
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