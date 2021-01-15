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В ITF отреагировали на поездку Ястремской в Австралию
Ситуация с украинкой остается неопределенной
Международная федерация тенниса 7 января сообщила о временном отстранении Даяны Ястремской на время расследования после положительного допинг-теста на местеролон.
Накануне стало известно, что Ястремская вместе с группой теннисисток вылетела в Австралию. Украинка планирует начать сезон 1-7 февраля на турнире WTA 500, а с 8 февраля в планах Даяны старт на Australian Open.
В ITF отметили, что временное отстранение Ястремской по-прежнему остается в силе, а украинка сохраняет право на подачу апелляции.
"В случае, если она сделает это и эта заявка будет успешной, она будет иметь право немедленно возобновить игру", - сказано в комментарии ITF.
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