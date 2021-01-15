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20 потрясающих розыгрышей в теннисе, которые вызовут у вас улыбку. ВИДЕО
Только самые яркие моменты от звезд АТР и WTA
Порой теннисисты выдают такие потрясающие перестрелки, что сложно сдержать эмоции.
В этом видео собраны шедевры при участии Роджера Федерера, Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Гаэля Монфиса, Ника Кирьоса и других известных игроков.
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