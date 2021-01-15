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Свитолина показала, в каких условиях проходит карантин перед Australian Open
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала обзор на свою комнату в Мельбурне, где она отбывает обязательный двухнедельный карантин перед Открытым чемпионатом Австралии.
В распоряжении украинки две просторных комнаты с приятным видом из окна и большой кроватью. Места хватает и для установки велотренажера.
Hello from #Melbourne ????????????! Thank you @AustralianOpen and everyone who is involved to make this huge effort for events to happen ???????????? pic.twitter.com/pGQhiTridS— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 14, 2021
Свитолина начала сезон на турнире WTA 500 в Абу-Даби. Украинка дошла до четвертьфинала, проиграв россиянке Веронике Кудерметовой.
Открытый чемпионат Австралии пройдет с 8 по 21 февраля. В прошлом году Свитолина в Мельбурне остановилась в третьем раунде после матча с Гарбинье Мугурусой.
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