Свитолина показала, в каких условиях проходит карантин перед Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опубликовала обзор на свою комнату в Мельбурне, где она отбывает обязательный двухнедельный карантин перед Открытым чемпионатом Австралии.

В распоряжении украинки две просторных комнаты с приятным видом из окна и большой кроватью. Места хватает и для установки велотренажера.

Hello from #Melbourne ????????????! Thank you @AustralianOpen and everyone who is involved to make this huge effort for events to happen ???????????? pic.twitter.com/pGQhiTridS