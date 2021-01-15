Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Глава ATP: С марта мы бы хотели вернуться к привычному рейтингу
Андреа Гауденци поделился планами на будущее
Глава Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Андреа Гауденци рассказал, как будет проходить тур в сезоне-2021 в условиях пандемии.
"С марта мы бы хотели вернуться к привычному рейтингу и учитывать только результаты нынешнего сезона. При условии, что мы сможем провести много турниров.
Пандемия всё ещё в разгаре, и даже если мы очень постараемся, то не сможем распланировать всё в долгосрочной перспективе. Поэтому мы регулярно обновляем календарь. У нас есть некоторые опасения по поводу первой половины года, но я верю, что осенью благодаря вакцине мы приблизимся к привычной жизни. На данный момент все турниры, запланированные на апрель и позже, подтверждены", — приводит слова Гауденци Ubitennis.
Популярное сейчас
- Станет ли Туре помощником Климовского, в Александрию вернулись арендованные. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Официально: Права на стадион Юбилейный в Сумах перешли к новому владельцу
- Суперлига Европы - это утопия. Есть ряд причин, почему ее не будет
- В ITF отреагировали на поездку Ястремской в Австралию
- Конопля: Я не влазил в конфликт своей девушки с Поповым. Она сама поставила его на место
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО