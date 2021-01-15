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Осака поделилась эмоциями накануне Australian Open

Теннис
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Наоми немного нервничает

Осака поделилась эмоциями накануне Australian Open
Новина українською

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, нервничает ли перед стартом первого в 2021 году турнира "Большого шлема" — Открытого чемпионата Австралии.

"Нервничаю ли перед стартом Australian Open? Сейчас я рада. Готовлюсь к турниру, но, возможно, в первом матче буду немного нервничать. Обычно я очень рада „Большим шлемам“. Если бы нервничала, то сказала бы себе, что все нервничают. Не думаю, что есть хоть один игрок, который не нервничает перед „Большим шлемом"", — сказала Осака в видео для YouTube-канала Vogue.

Теннисисты, которые примут участие в турнире, прибыли в Мельбурн (Австралия), где отбудут обязательный 14-дневный карантин. Australian Open будет проходить с 8 по 21 февраля.

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В статье: Наоми Осака
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