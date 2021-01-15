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Федерер провел тренировку с победителем Ролан Гаррос

Теннис
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Правда юниорского Ролан Гаррос

Федерер провел тренировку с победителем Ролан Гаррос
Новина українською

Швейцарский теннисист Роджер Федерер потренировался с победителем юниорского "Ролан Гаррос" Домиником Штефаном Штрикером в Дубае (ОАЭ).

"Отличные три недели. Наслаждался каждой минутой в Дубае. Потрясающее начало нового сезона. С нетерпением жду, когда смогу посоревноваться. Спасибо Роджеру Федереру и его команде за тренировки", — написал Штрикер на своей странице в "Инстаграме".

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" пропустит Открытый чемпионат Австралии, который стартует 8 февраля. В 2020 году Федерер перенёс две операции на колене. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира — серб Новак Джокович.

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В статье: Роджер Федерер
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