Федерер провел тренировку с победителем Ролан Гаррос

Швейцарский теннисист Роджер Федерер потренировался с победителем юниорского "Ролан Гаррос" Домиником Штефаном Штрикером в Дубае (ОАЭ).

"Отличные три недели. Наслаждался каждой минутой в Дубае. Потрясающее начало нового сезона. С нетерпением жду, когда смогу посоревноваться. Спасибо Роджеру Федереру и его команде за тренировки", — написал Штрикер на своей странице в "Инстаграме".

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" пропустит Открытый чемпионат Австралии, который стартует 8 февраля. В 2020 году Федерер перенёс две операции на колене. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира — серб Новак Джокович.