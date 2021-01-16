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Сергей Стаховский о сладостях от Свитолиной: Я их ем просто с космической скоростью
Комментарий украинца
Украинский теннисист Сергей Стаховский (АТР №184) рассказал, что ему очень нравятся энергетические батончики SvitFit, которые выпускает его коллега Элина Свитолина (WTA №5).
"Своих надо поддерживать! А если честно, то я считаю, что батончики у них получились очень классные. Я их ем просто с космической скоростью, я их покупаю ящиками и они постоянно идут.
Я уже спрашивал, когда они появятся в Европе, потому что достаточно трудно их постоянно возить с Украины. Они реально вкусные и очень правильные. Так что это не проплаченная реклама, это чисто реклама моих личных вкусов, потому что они мне реально нравятся" - сказал он.
Напомним, что ранее Марта Костюк
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