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Сергей Стаховский о сладостях от Свитолиной: Я их ем просто с космической скоростью

Теннис
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Комментарий украинца

Сергей Стаховский о сладостях от Свитолиной: Я их ем просто с космической скоростью
UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский (АТР №184) рассказал, что ему очень нравятся энергетические батончики SvitFit, которые выпускает его коллега Элина Свитолина (WTA №5).

"Своих надо поддерживать! А если честно, то я считаю, что батончики у них получились очень классные. Я их ем просто с космической скоростью, я их покупаю ящиками и они постоянно идут.

Я уже спрашивал, когда они появятся в Европе, потому что достаточно трудно их постоянно возить с Украины. Они реально вкусные и очень правильные. Так что это не проплаченная реклама, это чисто реклама моих личных вкусов, потому что они мне реально нравятся" - сказал он.

Напомним, что ранее Марта Костюк рассказала о карантине на Australian Open.

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В статье: Элина Свитолина Сергей Стаховский
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