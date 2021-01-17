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Тренировки в спартанских условиях: Леся Цуренко показала подготовку к Australian Open. Фото
Украинка подошла с юмором
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №146) поделилась со своими фанатами фото с своеобразной подготовки к Открытому чемпионату Австралии в своем гостиничном номере. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Тренируюсь и молюсь, чтобы каждый на моем борту имел негативный тест"
Напомним, что ранее Марта Костюк
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