Тренировки в спартанских условиях: Леся Цуренко показала подготовку к Australian Open. Фото

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №146) поделилась со своими фанатами фото с своеобразной подготовки к Открытому чемпионату Австралии в своем гостиничном номере. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Тренируюсь и молюсь, чтобы каждый на моем борту имел негативный тест"