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Тренировки в спартанских условиях: Леся Цуренко показала подготовку к Australian Open. Фото

Теннис
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Украинка подошла с юмором

Тренировки в спартанских условиях: Леся Цуренко показала подготовку к Australian Open. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA №146) поделилась со своими фанатами фото с своеобразной подготовки к Открытому чемпионату Австралии в своем гостиничном номере. Соответствующий снимок она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Тренируюсь и молюсь, чтобы каждый на моем борту имел негативный тест"

Тренировки в спартанских условиях: Леся Цуренко показала подготовку к Australian Open. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Марта Костюк рассказала о недостатках в организации Australian Open.

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В статье: Леся Цуренко
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