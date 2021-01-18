Костюк установила личный рекорд в рейтинге WTA

Марта Костюк в обновленном рейтинге WTA расположилась на рекордной в карьере 78-й позиции, сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

На прошлой неделе Костюк в Абу-Даби впервые в карьере дошла до полуфинала на турнире WTA. Это позволило 18-летней украинке совершить скачок на 21 строку.

Элина Свитолина осталась пятой ракеткой мира, а Даяна Ястремская сохранила 29-ю позицию.

Что касается остальных украинок, то наибольшего прогресса добилась Екатерина Бондаренко, которая после выхода в основную сетку в Абу-Даби поднялась на 46 позиций и стала 239-й ракеткой мира.

В топ-10 рейтинга WTA одно заметное изменение – чемпионка Абу-Даби Арина Соболенко стала седьмой ракеткой мира и обновила личный рекорд.

Полная версия рейтинга WTA от 18 января 2021 года