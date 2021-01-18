  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль проводит 800-ю неделю подряд в топ-10 рейтинга АТР
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль проводит 800-ю неделю подряд в топ-10 рейтинга АТР

Теннис
(1 голосов)

Просто вдумайтесь в это

Надаль проводит 800-ю неделю подряд в топ-10 рейтинга АТР
Новина українською

Рафаэль Надаль первым в истории достиг отметки в 800 недель подряд в топ-10 рейтинга АТР. Десятку сильнейших теннисистов мира уроженец Мальорки не покидает с 25 апреля 2005 года.

По количеству недель в топ-10 Надаль занимает третье место после Роджера Федерера (931) и Джимми Коннорса (816).

Надаль откроет сезон через две недели на командном турнире ATP Cup в Мельбурне. В прошлом году вторая ракетка мира со сборной Испании дошел до финала, проиграв сербам во главе с Новаком Джоковичем.

На Australian Open Рафаэль Надаль в случае победы станет самым титулованным теннисистом в истории. Пока же испанец делит этот статус с Роджером Федерером, у которого также 20 титулов на Шлемах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль рейтинг ATP
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...