Надаль проводит 800-ю неделю подряд в топ-10 рейтинга АТР

Рафаэль Надаль первым в истории достиг отметки в 800 недель подряд в топ-10 рейтинга АТР. Десятку сильнейших теннисистов мира уроженец Мальорки не покидает с 25 апреля 2005 года.

По количеству недель в топ-10 Надаль занимает третье место после Роджера Федерера (931) и Джимми Коннорса (816).

Надаль откроет сезон через две недели на командном турнире ATP Cup в Мельбурне. В прошлом году вторая ракетка мира со сборной Испании дошел до финала, проиграв сербам во главе с Новаком Джоковичем.

На Australian Open Рафаэль Надаль в случае победы станет самым титулованным теннисистом в истории. Пока же испанец делит этот статус с Роджером Федерером, у которого также 20 титулов на Шлемах.