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Финальный этап Кубка Дэвиса — 2021 будет проходить 11 дней

Теннис
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На турнир претендуют три страны

Финальный этап Кубка Дэвиса — 2021 будет проходить 11 дней
Новина українською

Международная теннисная федерация рассмотрела предложения партнёра — Kosmos Tennis — об изменениях формата финальной части Кубка Дэвиса 2021 года, сообщает официальный сайт соревнований.

Финальный этап будет проходить 11 дней — с 25 ноября по 5 декабря. Число стран-хозяек финального раунда планируется увеличить с одной до трёх, но этот вопрос ещё требует согласования. Финал и полуфиналы, как и прежде, пройдут в Мадриде (Испания), а матчи группового этапа и четвертьфиналы смогут принять и два других европейских города.

С 2022 года количество команд-участниц финальной стадии уменьшится с 18 до 16.

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В статье: теннис
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