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Финальный этап Кубка Дэвиса — 2021 будет проходить 11 дней
На турнир претендуют три страны
Международная теннисная федерация рассмотрела предложения партнёра — Kosmos Tennis — об изменениях формата финальной части Кубка Дэвиса 2021 года, сообщает официальный сайт соревнований.
Финальный этап будет проходить 11 дней — с 25 ноября по 5 декабря. Число стран-хозяек финального раунда планируется увеличить с одной до трёх, но этот вопрос ещё требует согласования. Финал и полуфиналы, как и прежде, пройдут в Мадриде (Испания), а матчи группового этапа и четвертьфиналы смогут принять и два других европейских города.
С 2022 года количество команд-участниц финальной стадии уменьшится с 18 до 16.
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