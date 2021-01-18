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Стаховский: Сейчас в номере провожу время за работой над проектом моей торговой марки вина

Теннис
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Теннисист не проводит время зря

Стаховский: Сейчас в номере провожу время за работой над проектом моей торговой марки вина
Новина українською

Украинский теннисист Сергей Стаховский сейчас находиться на карантине, так как в самолете, которым он прибыл в Австралию, был зафиксирован коронавирус.

"Когда ты сидишь в закрытом помещении, то нет возможности оправиться от смены часов поясов. Я не могу найти ритм. Я в 2 часа просто отключаюсь и просыпаюсь в 7 часов, потому что спать не хочется. Начну заниматься йогой. Да, я уверен, что из всех игроков я наименее гибкий, я самый деревянный".

"Сейчас в номере провожу время за работой над проектом моей торговой марки вина, отвечаю на письма".

"Мой тренер по физической подготовке, которого я специально взял с собой в Австралию, чтобы поддерживать форму во время карантина, сейчас сидит уже на второй самоизоляции после Турции, он привез моё вино из Украины. Я хочу угостить своих друзей здесь", - сказал Стаховский.

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В статье: Сергей Стаховский
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