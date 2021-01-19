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Снигур выиграла стартовый матч на турнире в ОАЭ

Теннис
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Отличный старт

Снигур выиграла стартовый матч на турнире в ОАЭ
Новина українською

Дарья Снигур в первом раунде турнира ITF W25 в Эль-Фуджайре (ОАЭ) в двух сетах обыграла представительницу Хорватии Терезу Мрдежей (6:4, 6:3).

Снигур реализовала 5 из 5 брейк-поинтов и проиграла 3 гейма на своей подаче.

За выход в следующий раунд 25-тысячника Снигур поспорит с четвертой сеяной из Швейцарии Леони Кунг.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Марта Костюк обновила личный рекорд в мировом рейтинге.

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В статье: теннис Дарья Снигур
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