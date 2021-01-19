На Australian Open два случая коронавируса

В «пузыре» Australian Open три человека, включая двух теннисистов, сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщила служба здравоохранения австралийского штата Виктория.

Известно, что COVID-19 обнаружили у женщины возрастом за 20 лет и двух мужчин до 30 лет.

На данный момент на Australian Open действуют разные правила двухнедельного карантина. Группа теннисистов, которые во время перелета в Австралию оказалась в одном самолете с зараженным коронавирусом, не имеет доступа к полноценным тренировкам на корте и пребывает на строгом карантине в своих номерах в отеле. В этой группе оказались украинцы Марта Костюк и Сергей Стаховский.

Australian Open-2021 пройдет с 8 по 21 февраля.