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На Australian Open два случая коронавируса

Теннис
(1 голосов)

Вирус проник на турнир Большого шлема

На Australian Open два случая коронавируса
Новина українською

В «пузыре» Australian Open три человека, включая двух теннисистов, сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщила служба здравоохранения австралийского штата Виктория.

Известно, что COVID-19 обнаружили у женщины возрастом за 20 лет и двух мужчин до 30 лет.

На данный момент на Australian Open действуют разные правила двухнедельного карантина. Группа теннисистов, которые во время перелета в Австралию оказалась в одном самолете с зараженным коронавирусом, не имеет доступа к полноценным тренировкам на корте и пребывает на строгом карантине в своих номерах в отеле. В этой группе оказались украинцы Марта Костюк и Сергей Стаховский.

Australian Open-2021 пройдет с 8 по 21 февраля.

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В статье: Australian Open коронавирус
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