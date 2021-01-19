Свитолина рассказала, чем занимается на карантине в Австралии

Элина Свитолина по приезду в Мельбурн попала на 14-дневный карантин. Украинке повезло – у нее есть право тренировок на корте.

"Мне достался достаточно большой номер. У меня две комнаты, плюс еще смежная комната у тренера Энди Беттлса, так что мне очень повезло. На питание я жаловаться не буду. Еду приносят три раза в день, плюс дают ваучер на 100 австралийских долларов, чтобы заказать еду из отеля и доставкой Uber Eats. Я считаю, что это для нас отличный вариант, на такую сумму мы даже не наедаем

Я стараюсь планировать день. Например, когда у меня не было тренировки, я занималась в номере. Утром у меня была зарядка, потом завтрак, потом тренировка с Энди на велосипеде, со своим весом, пресс и так далее, а потом ланч. Во второй половине дня, когда уже в Европе просыпаются люди, я занимаюсь с учителем украинским и французским. Вечером смотрю фильм или сериал, что-то читаю, делаю домашнее задание", - отметила украинка.

Элина Свитолина на карантине тренируется с чемпионкой Ролан Гаррос Игой Свентек. Позднее к ним присоединяться Дарья Касаткина и Алена Большова.