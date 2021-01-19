Свитолина о карантине в Мельбурне: У меня суперусловия

Перед Australian Open Элина Свитолина проходит 14-дневный карантин по условиям местных властей. Украинка имеет доступ и к тренировкам и в зале, и на корте.

"Условия в принципе хорошие, там сразу же сделано все: люди встречают, провожают, везде тебя сопровождают. Приезжаешь и сразу идешь на корт, там уже сидит человек, который следит за условиями. Есть люди, которые все убирают, тебя сопровождают даже в туалет.

Для занятий вне отеля дается 5 часов: 2 часа на корте, 2 часа в тренажерном зале и еще час, чтобы поесть (все обустроено в маленьких тентах, можно сидеть на улице). На Мельбурн-арене мы видели и других игроков, но подходить друг к другу нельзя. Между каждой тренировкой есть еще полчаса, чтобы персонал успел убрать корты и все продезинфицировать перед следующей группой игроков.

Я не жалуюсь, я в группе людей, которым повезло, что их не закрыли на строгий карантин. У меня вообще суперусловия, я радуюсь каждому моменту, я стараюсь использовать все возможности, чтобы потренироваться, и наслаждаться своим пребыванием здесь", - сказала Свитолина.