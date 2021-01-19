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Самые болезненные поражения топ-теннисистов мира. ВИДЕО
Об этих неудачах им лучше не напоминать
YouTube-канал Tennis-TV представил подборку самых тяжелых поражений теннисистов, которые стоят в топ-20 в актуальном рейтинге АТР.
Стоит отметить, что речь идет только о турнирах АТР, поэтому не удивляйтесь, если не найдете в этом ролике, например, финал Уимблдона 2019 года между Роджером Федерером и Новаком Джоковичем.
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