Самые болезненные поражения топ-теннисистов мира. ВИДЕО

YouTube-канал Tennis-TV представил подборку самых тяжелых поражений теннисистов, которые стоят в топ-20 в актуальном рейтинге АТР.

Стоит отметить, что речь идет только о турнирах АТР, поэтому не удивляйтесь, если не найдете в этом ролике, например, финал Уимблдона 2019 года между Роджером Федерером и Новаком Джоковичем.