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ITF хочет вернуть Кубок Хопмана в 2022 году

Теннис
(1 голосов)

Уже есть спонсоры турнира

ITF хочет вернуть Кубок Хопмана в 2022 году
Новина українською

Международная федерация тенниса подтвердила своё намерение возобновить проведение командного турнира "Кубок Хопмана", сообщается в релизе, приведённом в "твиттере" Lu_tenis. Последний розыгрыш соревнований прошёл с 29 декабря 2018 года по 5 января 2019 года. Участие в турнире приняли команды Швейцарии, Германии, Франции, США, Греции, Испании, Великобритании, Австралии. Победу одержала Швейцария.

После введения в календарь ATP Cup соглашение о проведении Кубка Хопмана с Федерацией тенниса Австралии было разорвано. В 2020 году ITF объявила о поиске новых партнёров для проведения Кубка Хопмана. Федерация получила ряд предложений с трёх континентов, однако из-за пандемии коронавируса процесс подачи заявок был приостановлен.

Федерация намерена провести новый розыгрыш Кубка Хопмана в 2022 году. При этом не исключён вариант организации турнира во второй половине 2021 года, если условия будут этому способствовать.

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В статье: Федерация тенниса Украины
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