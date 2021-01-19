Надаль сыграет на турнире в Нидерландах

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выступит на турнире в Роттердаме (Нидерланды) впервые с 2009 года, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.

"С нетерпением жду возвращения в Нидерланды. Прошло слишком много времени с того момента, когда я играл в Роттердаме. Нынешний сезон отличается от остальных, и турнир отлично вписывается в моё расписание. С нетерпением жду, когда смогу увидеть своих друзей и фанатов из Нидерландов", — прокомментировал Надаль.

Турнир в Роттердаме пройдёт с 1 по 7 марта.

Помимо Надаля своё участие подтвердили россиянин Даниил Медведев, Стэн Вавринка (Швейцария), Кей Нисикори (Япония) и Янник Синнер (Италия).

В 2009 году Надаль добрался до финала соревнований, где уступил британцу Энди Маррею.