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Надаль сыграет на турнире в Нидерландах
Эту информацию подтвердил теннисист
Испанский теннисист Рафаэль Надаль выступит на турнире в Роттердаме (Нидерланды) впервые с 2009 года, сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте.
"С нетерпением жду возвращения в Нидерланды. Прошло слишком много времени с того момента, когда я играл в Роттердаме. Нынешний сезон отличается от остальных, и турнир отлично вписывается в моё расписание. С нетерпением жду, когда смогу увидеть своих друзей и фанатов из Нидерландов", — прокомментировал Надаль.
Турнир в Роттердаме пройдёт с 1 по 7 марта.
Помимо Надаля своё участие подтвердили россиянин Даниил Медведев, Стэн Вавринка (Швейцария), Кей Нисикори (Япония) и Янник Синнер (Италия).
В 2009 году Надаль добрался до финала соревнований, где уступил британцу Энди Маррею.
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