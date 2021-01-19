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Кольцо Шараповой стоит 400 тысяч долларов

Теннис
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Это украшение ей подарил её муж Александр Гилкс

Кольцо Шараповой стоит 400 тысяч долларов
Новина українською

Обручальное кольцо бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой стоит $ 400 тыс., сообщает Daily Mail. О своей помолвке с британским миллионером Александром Гилксом теннисистка сообщила в декабре 2020 года.

1 января она разместила фото с кольцом, что вызвало бурную реакцию подписчиков. Многие восхитились кольцом и огромным бриллиантом и пытались угадать, сколько же стоит это изделие. Один из подписчиков предположил, что цена кольца может составлять около $ 246 тыс. Однако эксперт подтвердил, что оно ещё дороже.

Изготовленное на заказ обручальное кольцо из розового золота с бриллиантом изумрудной огранки Марии Шараповой стоит $ 400 тыс. и весит 5 карат. Украшение было создано вручную дизайнером Джессикой Маккормак.

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В статье: Мария Шарапова
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