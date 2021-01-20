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Новая порция тренировок Костюк на жестком карантине в Австралии. ВИДЕО

Теннис
(1 голосов)

В упорстве украинке не занимать

Новая порция тренировок Костюк на жестком карантине в Австралии. ВИДЕО
Новина українською

Марта Костюк по неудачному стечению обстоятельств в Мельбурне вынуждена проходить строгий 14-дневный карантин без права тренировок на корте.

Украинка не унывает и активно работает в своем номере. Костюк даже умудряется делать определенные упражнения с теннисной ракеткой. Конечно, это только имитация ударов, но хотя бы что-то.

Марта Костюк во второй раз в карьере выступит в основной сетке Australian Open. В 2018 году украинка в 15-летнем возрасте сенсационно дошла от квалификации до третьего круга.

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В статье: Australian Open Марта Костюк
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