Новая порция тренировок Костюк на жестком карантине в Австралии. ВИДЕО

Марта Костюк по неудачному стечению обстоятельств в Мельбурне вынуждена проходить строгий 14-дневный карантин без права тренировок на корте.

Украинка не унывает и активно работает в своем номере. Костюк даже умудряется делать определенные упражнения с теннисной ракеткой. Конечно, это только имитация ударов, но хотя бы что-то.

Марта Костюк во второй раз в карьере выступит в основной сетке Australian Open. В 2018 году украинка в 15-летнем возрасте сенсационно дошла от квалификации до третьего круга.