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Новая порция тренировок Костюк на жестком карантине в Австралии. ВИДЕО
В упорстве украинке не занимать
Марта Костюк по неудачному стечению обстоятельств в Мельбурне вынуждена проходить строгий 14-дневный карантин без права тренировок на корте.
Украинка не унывает и активно работает в своем номере. Костюк даже умудряется делать определенные упражнения с теннисной ракеткой. Конечно, это только имитация ударов, но хотя бы что-то.
Марта Костюк во второй раз в карьере выступит в основной сетке Australian Open. В 2018 году украинка в 15-летнем возрасте сенсационно дошла от квалификации до третьего круга.
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