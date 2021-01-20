Цуренко о карантине в Мельбурне: Я не буду жаловаться

Леся Цуренко проиграла в финале квалификации Открытого чемпионата Австралии, но может выступить в Мельбурне в статусе «лаки-лузера». Пока же украинка отбывает 14-дневный карантин с правом тренировок на корте.

"Думаю, что уже реально много всего было сказано по поводу условий на карантине в Мельбурне. Наверное, я не буду ни жаловаться, ни говорить, что у меня все хорошо. Слишком много событий, слишком много всего, чтобы давать этому эмоциональную окраску. У меня более-менее нормальная комната, окно приоткрывается, так что я могу подышать свежим воздухом. В принципе все неплохо. Я абсолютно довольна питанием.

Как проходит мой день? Я много тренируюсь в номере и вне номера. Особо ничего такого, много сплю, кроме тех случаев, когда тренировки в 7 утра. Смотрю фильмы, сериалы… Самое основное и самое больше счастье – это то, что я не летела на рейсе с позитивным результатом, поэтому я могу тренироваться", - отметила украинка.

Леся Цуренко с 2011 года провела на Australian Open 16 матчей. На счету киевлянки в Мельбурне 6 побед.