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ATP опубликовала новый календарь на 2021 год

Теннис
(1 голосов)

Добавилось два турнира

ATP опубликовала новый календарь на 2021 год
Новина українською

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновления в календаре ATP Tour на 2021 год.

Отметим, что в этом году будут проведены два новых турнира ATP 250, которые получили лицензию на один год: в Сингапуре, который пройдёт на крытом харде через неделю по окончании Открытого чемпионата Австралии (22-28 февраля), а также в Марбелье (Испания) — он пройдёт на открытом грунте после "Мастерса" в Майами (5-11 апреля).

Hungarian Open, который обычно проводился в апреле в Будапеште, с этого года будет проходить в Белграде (Сербия) под руководством брата сербского теннисиста Новака Джоковича Джордже.

Соревнования в Хьюстоне (США) в 2021 году проводиться не будут.

Все остальные турниры в настоящее время должны состояться в соответствии с расписанием.

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В статье: Новак Джокович ATP
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