У судьи во время карантина перед Australian Open случился сердечный приступ

У бразильского судьи Карлоса Бернардеса во время пребывания на карантине в отеле в Мельбурне в преддверии Открытого чемпионата Австралии случился сердечный приступ, информирует tenisnews.com.br.

Сразу после этого он был госпитализирован. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

Напомним, все теннисисты, прибывавшие в Австралию для участия в Australian Open, были вынуждены оставаться в своих гостиничных номерах вплоть до 19 января.

Более 70 игроков оказались на жёстком 14-дневном карантине без возможности тренироваться после того, как у пассажиров рейсов, на которых они добирались в Мельбурн, был обнаружен коронавирус.

Australian Open стартует 8 февраля. Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.